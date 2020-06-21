«Барса» договорилась с Лаутаро, но трансфер зависит от продажи Коутиньо (ESPN)

Будущее форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса остается неопределенным.
«Барселона», по данным ESPN, согласовал условия контракта с 22-летним аргентинцем. Между сторонами есть устное соглашение.
Но ситуация зависит от того, согласится ли «Интер» продать Лаутаро. Переговоры продолжаются. «Барселона» надеялась включить игроков в сделку, чтобы снизить стоимость, но «Интер» предпочитает деньги.
Поэтому трансфер Мартинеса зависит от летних продаж. Ключевым вариантом остается Филиппе Коутиньо, за которого «Барселона» может выручить больше, чем за остальных игроков. Бразилец до августа будет играть в «Баварии» на правах аренды.
Летом «Барселона» также планирует продать Нелсона Семеду и Ивана Ракитича.