«Барса» договорилась с Лаутаро, но трансфер зависит от продажи Коутиньо (ESPN)

Будущее форварда остается неопределенным.

«Барселона», по данным ESPN, согласовал условия контракта с 22-летним аргентинцем. Между сторонами есть устное соглашение.

Но ситуация зависит от того, согласится ли «Интер» продать Лаутаро. Переговоры продолжаются. «Барселона» надеялась включить игроков в сделку, чтобы снизить стоимость, но «Интер» предпочитает деньги.

Поэтому трансфер Мартинеса зависит от летних продаж. Ключевым вариантом остается , за которого «Барселона» может выручить больше, чем за остальных игроков. Бразилец до августа будет играть в «Баварии» на правах аренды.

Летом также планирует продать Нелсона Семеду и .