Александр Жуков: «Много сомнительных решений судей не в пользу «Спартака». Но в этом виноват сам клуб»

Первый вице-спикер Госдумы РФ, почетный президент ОКР Александр Жуков поделился мнением о судействе в матчах «Спартака».

«Необходимо прекратить ругаться с судьями. Как мы видим, это до добра не доводит.

Бесконечные ссылки на судейство приводят к тому, что арбитры стали относиться к «Спартаку» еще хуже, и уже очевидна несправедливость. Но она вызвана той критикой, которую руководство «Спартака» обрушило на судей.

Я так скажу: в последних матчах много сомнительных решений не в пользу «Спартака». Но в этом виноват сам «Спартак», – заявил Жуков.

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