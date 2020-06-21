⚔️«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1). Понсе и Миранчук забили, Тедеско удалили

В 27-м туре Премьер-лиги «Спартак» поделил очки с «Локомотивом» (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.
Форвард красно-белых Эсекиэль Понсе и хавбек железнодорожников Алексей Миранчук забили по голу.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был удален за эмоциональную реакцию на решение арбитра Сергея Лапочкина назначить пенальти в ворота «Спартака».
«Локомотив», набрав 50 очков, занимает второе место в таблице. «Спартак» (33 балла) идет седьмым.
- Дата проведения
- 8 июля, 20.30, «Открытие Арена»
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Спартак –
Максименко, Маслов, Гапонов, Джикия, Крал, Рассказов (Ещенко, 90), Айртон, Бакаев (Соболев, 78), Умяров, Ларссон, Понсе (Мирзов, 90).
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Локомотив –
Коченков, Игнатьев, Чорлука, Серкейра, Рыбус, Магкеев, Куликов (Жемалетдинов, 46), Миранчук, Жоау Мариу, Миранчук (Рыбчинский, 88), Эдер.