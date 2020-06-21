⚔️«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1). Понсе и Миранчук забили, Тедеско удалили

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Sports.ru Алексей Миранчук Эсекиэль Понсе Доменико Тедеско Футбол

В 27-м туре Премьер-лиги «Спартак» поделил очки с «Локомотивом» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.

Форвард красно-белых Эсекиэль Понсе и хавбек железнодорожников Алексей Миранчук забили по голу.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был удален за эмоциональную реакцию на решение арбитра Сергея Лапочкина назначить пенальти в ворота «Спартака».

«Локомотив», набрав 50 очков, занимает второе место в таблице. «Спартак» (33 балла) идет седьмым.

Спартак – Локомотив 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
8 июля, 20.30, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 38 Понсе, 1:1 – 43, пенальти Миранчук.
СпартакМаксименко, Маслов, Гапонов, Джикия, Крал, Рассказов (Ещенко, 90), Айртон, Бакаев (Соболев, 78), Умяров, Ларссон, Понсе (Мирзов, 90).
ЛокомотивКоченков, Игнатьев, Чорлука, Серкейра, Рыбус, Магкеев, Куликов (Жемалетдинов, 46), Миранчук, Жоау Мариу, Миранчук (Рыбчинский, 88), Эдер.
Предупреждения:
Рыбус (3), Куликов (8), Понсе (13), Магкеев (27), Бакаев (45), Джикия (90).

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