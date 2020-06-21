⚔️«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1). Понсе и Миранчук забили, Тедеско удалили

В 27-м туре Премьер-лиги поделил очки с (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.

Форвард красно-белых и хавбек железнодорожников забили по голу.

Главный тренер «Спартака» был удален за эмоциональную реакцию на решение арбитра Сергея Лапочкина назначить пенальти в ворота .

«Локомотив», набрав 50 очков, занимает второе место в таблице. «Спартак» (33 балла) идет седьмым.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ