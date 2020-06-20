«Спартак» обратился в комитет по этике по поводу слов Медведева об эпизоде с Дзюбой и Азмуном

«Спартак» обратился в комитет по этике РФС с просьбой проверить высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
Комментируя поведение Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в раздевалке во время празднования победы в РПЛ, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке».
Обращение в комитет по этике было направлено председателем совета директора «Спартака» Сергеем Михайловым.
В нем отмечается, что «подобные высказывания официального лица футбольного клуба «Зенит» ставят под сомнение принцип взаимоуважения».
Ответ @fcsm_official @zenit_spb pic.twitter.com/j2MV0MvUIw— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) July 8, 2020