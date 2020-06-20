«Спартак» обратился в комитет по этике по поводу слов Медведева об эпизоде с Дзюбой и Азмуном

«Спартак» обратился в комитет по этике с просьбой проверить высказывания генерального директора «Зенита» .

Комментируя поведение и в раздевалке во время празднования победы в , Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке».

Обращение в комитет по этике было направлено председателем совета директора Сергеем Михайловым.

В нем отмечается, что «подобные высказывания официального лица футбольного клуба ставят под сомнение принцип взаимоуважения».

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