«Спартак» обратился в комитет по этике по поводу слов Медведева об эпизоде с Дзюбой и Азмуном

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия РФС Александр Медведев Комитет по этике Сердар Азмун Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» обратился в комитет по этике РФС с просьбой проверить высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Комментируя поведение Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в раздевалке во время празднования победы в РПЛ, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке».

Обращение в комитет по этике было направлено председателем совета директора «Спартака» Сергеем Михайловым.

В нем отмечается, что «подобные высказывания официального лица футбольного клуба «Зенит» ставят под сомнение принцип взаимоуважения».

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