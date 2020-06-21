Даниэле де Росси: «Роналду сопоставим с Месси по голам и трофеям, но от игры Лео больше удовольствия»

Экс-полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси поделился мнением о форварде «Барселоны» .

«Выходить с ним на одно поле – это уже мотивирует. Иногда я осознавал, что мои партнеры перед матчем смотрят на него полными восхищения глазами, и со мной тоже такое бывало.

Я старался не показывать свои эмоции и свою слабость такому великому игроку. Когда отбираешь мяч у Месси – это особое чувство, не такое, как когда ты отбираешь его у других игроков.

За последние 15 лет он привык играть против футболистов, которые только и стремятся к тому, чтобы доказать: они имеют право выходить с ним на одно поле. Исходя из этого, его дух должен быть невероятно силен.

Если говорить о футболе, то никакие доказательства уже не нужны, слова излишни. Есть и другие очень хорошие игроки, как Роналду, который сопоставим с Месси с точки зрения статистики, голов, трофеев. Но есть и фактор удовольствия – и я предпочитаю следить за Месси.

Ему повезло лишь в том, что он поиграл в лучшей команде за последние 30 лет, в «Барселоне» Гвардиолы, и там его партнеры, не будучи настолько классными игроками, были все же достойны играть с ним», – сказал де Росси.