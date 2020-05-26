«Локомотив» подпишет лучшего снайпера чемпионата Беларуси Лисаковича. Форвардом интересовались «Ростов» и ЦСКА

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Беларусь Шахтер Солигорск Виталий Лисакович Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович, скорее всего, будет выступать в России.

Betting Insider ранее сообщал об интересе к 22-летнему футболисту «Ростова» и «Локомотива».

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб близок к подписанию форварда «Шахтера» и в ближайшие дни должен договориться о переходе.

В РПЛ футболистом интересовались также «Урал» и ЦСКА.

Лисакович, как и полузащитник «Энергетика-БГУ» Жасур Яхшибоев, забил 9 голов в Высшей лиге Беларуси. Они делят первое место в гонке снайперов.

Опрос

«Спартак» – «Локомотив»: кто победит?
15222 голосa
Спартак
2.80
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает фрибет 500 рублей за верный прогноз и ставку.
Оставить прогноз
Локомотив
2.65
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает фрибет 500 рублей за верный прогноз и ставку.
Оставить прогноз
Ничья
3.35
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает фрибет 500 рублей за верный прогноз и ставку.
Оставить прогноз

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья