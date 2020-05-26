«Локомотив» подпишет лучшего снайпера чемпионата Беларуси Лисаковича. Форвардом интересовались «Ростов» и ЦСКА

Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович, скорее всего, будет выступать в России.
Betting Insider ранее сообщал об интересе к 22-летнему футболисту «Ростова» и «Локомотива».
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб близок к подписанию форварда «Шахтера» и в ближайшие дни должен договориться о переходе.
В РПЛ футболистом интересовались также «Урал» и ЦСКА.
Лисакович, как и полузащитник «Энергетика-БГУ» Жасур Яхшибоев, забил 9 голов в Высшей лиге Беларуси. Они делят первое место в гонке снайперов.