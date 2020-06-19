Хавертц сообщил «Байеру», что хочет уйти. «Челси» готов заплатить за него 70+30 млн евро

Полузащитник Кай Хавертц намерен покинуть «Байер» в это межсезонье.
21-летний хавбек сообщил руководству клуба из Леверкузена о своем желании сменить команду.
Основным претендентом на немца считается «Челси». Ранее сообщалось, что лондонцы готовы платить ему 8 млн евро в год и скоро начнут переговоры с «Байером».
Сумма сделки оценивается примерно в 100 миллионов евро. «Челси» может заплатить сразу 70 миллионов, а еще 30 – в виде различных бонусов.
В этом сезоне Хавертц провел за «Байер» 30 матчей в Бундеслиге, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.