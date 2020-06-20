«Зениту» вручили кубок за победу в РПЛ

Футболистов и тренеров «Зенита» наградили за победу в чемпионате России-2019/20 после матча 27-го тура с «Сочи» (2:1).
Петербуржцам на «Газпром Арене» вручили золотые медали и новый чемпионский кубок РПЛ. Прежний трофей остался в клубном музее «Зенита».
В церемонии вручения на стадионе «Зенита» приняли участие президент РФС Александр Дюков, председатель правления директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Чемпионы России получают золотые медали! #МыЧемпионы💙 pic.twitter.com/rIBJixhvF1— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 8, 2020
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
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