«Зениту» вручили кубок за победу в РПЛ

Футболистов и тренеров «Зенита» наградили за победу в чемпионате России-2019/20 после матча 27-го тура с «Сочи» (2:1).

Петербуржцам на вручили золотые медали и новый чемпионский кубок . Прежний трофей остался в клубном музее .

В церемонии вручения на стадионе «Зенита» приняли участие президент РФС Александр Дюков, председатель правления директоров ПАО «Газпром» и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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