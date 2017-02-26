«Матч ТВ» и «Формула-1» продлили эксклюзивный контракт на показ гонок до 2023 года

объявила о продлении контракта с на показ гонок. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

В рамках данного соглашения «Матч ТВ» получает эксклюзивные права на показ Гран-при «Формулы-1» на территории России. Также в контракт входят права на показ гонок поддержки – «Формулы-2», «Формулы-3» и Суперкубка «Порше».

При этом в России начнет работу и официальный сервис чемпионата F1 TV.

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