«Матч ТВ» и «Формула-1» продлили эксклюзивный контракт на показ гонок до 2023 года

«Формула-1» объявила о продлении контракта с «Матч ТВ» на показ гонок. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.
В рамках данного соглашения «Матч ТВ» получает эксклюзивные права на показ Гран-при «Формулы-1» на территории России. Также в контракт входят права на показ гонок поддержки – «Формулы-2», «Формулы-3» и Суперкубка «Порше».
При этом в России начнет работу и официальный сервис чемпионата F1 TV.
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