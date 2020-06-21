Федун об удалении Тедеско: «Я его понимаю. Судейство напоминает 2008 год»

Владелец подвел итоги матча 27-го тура против ива» (1:1).

– Хотелось выиграть, по игре мы были лучше. Это наша лучшая игра после перерыва. Функционал у всех есть, но где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства.

Но все согласились, что мы играли лучше, чем «Локо». Я ребятам сказал, чтобы они потерпели, до конца чемпионата осталось не так долго.

– Как вам поведение Тедеско?

– Я его понимаю. Я вспоминаю 2008 год, сейчас судейство очень похожее.

– Вы недовольны судейством?

– Мы договорились, что не комментируем это. Вы сами все видели и сами делайте выводы, – сказал Федун.

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