Федун об удалении Тедеско: «Я его понимаю. Судейство напоминает 2008 год»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
– Хотелось выиграть, по игре мы были лучше. Это наша лучшая игра после перерыва. Функционал у всех есть, но где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства.
Но все согласились, что мы играли лучше, чем «Локо». Я ребятам сказал, чтобы они потерпели, до конца чемпионата осталось не так долго.
– Как вам поведение Тедеско?
– Я его понимаю. Я вспоминаю 2008 год, сейчас судейство очень похожее.
– Вы недовольны судейством?
– Мы договорились, что не комментируем это. Вы сами все видели и сами делайте выводы, – сказал Федун.
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