Федун объявил, что Газизов назначен гендиректором «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» назначен на аналогичную должность в . Об этом объявил владелец московского клуба Леонид Федун.

«Мы с [Томасом] Цорном расстались по-хорошему, я благодарен ему за все хорошее, что он сделал. На этой неделе Газизов приступит к работе в качестве генерального директора.

Чем привлекла его кандидатура? А вы видели успехи «Уфы»? Это клуб, который при минимальном бюджете может добиваться успеха и который ведет правильную селекционную работу.

Нам это необходимо после очередной девальвации рубля, наш клуб из-за коронавируса потерял 15-20 процентов бюджета, это как проклятие», – отметил Федун.

Газизов пришел на место Цорна. Начинал с нефти и сахара, говорил про «какой-то на хрен «Спартак», звал Глушакова и отказался от Аленичева