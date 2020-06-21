Доменико Тедеско: «Судьи убивают «Спартак» каждый матч»

Главный тренер раскритиковал судейство после матча 27-го тура с «Локомотивом» (1:1), в котором он был удален.

«До последнего момента не был уверен, идти ли на пресс-конференцию. Я шокирован матчем.

Уважаю работу судей. Это очень сложное дело. Но сегодня было дерби. Много эмоций. Судьям надо уважать работу рефери. Все, что произошло сегодня, постоянно происходит со «Спартаком».

В соперниках был «Локо» – команда близка к Лиге чемпионов. И в который раз против «Спартака» принимаются неоднозначные решения.

Промолчу про сам факт пенальти, но Умяров до этого сыграл чисто в мяч против Мариу, а судья свистнул фол в пользу «Локо», что привело к пенальти.

Мы играли с детьми. Если они не будут играть в тело, то нас будут убивать. Судьи убивают нас каждый матч. Не в первый раз против нас такое.

8 желтых у Бакаева. Как это? Почему? Бакаев что, жесткий игрок? Сюрприз ли это перед матчем «Сочи» (хавбек пропустит игру из-за автоматической дисквалификации – прим. Sports.ru)?

Все время принимаются решения против нас. И это не в одном матче, а постоянно. Таких случаев очень много», – заявил Тедеско.

Главным арбитром сегодняшнего матча был .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.

Жуткая истерика Тедеско в дерби: взорвался после дельного пенальти, толкнул судью, стукнул экран ВАР