«Вест Хэм» Мойеса может подписать Лингарда и Джонса из «МЮ», если не вылетит из АПЛ

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Защитник Фил Джонс и хавбек Джесси Лингард могут покинуть «Манчестер Юнайтед».

Вариант с возможными переходами футболистов рассматривает «Вест Хэм». Пост главного тренера в этом клубе занимает Дэвид Мойес, работавший на аналогичной должности в «Манчестер Юнайтед» в 2013-2014 годах.

Как сообщается, 57-летний шотландец может подписать Джонса и Лингарда в том случае, если «Вест Хэм» избежит вылета из Премьер-лиги по итогам чемпионата.

Нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает в ближайшее межсезонье видоизменить состав. Ожидается, что Джонс и Лингард в этой связи покинут клуб.

«Вест Хэм» сейчас занимает 16-е место в Премьер-лиге. Отрыв от зоны вылета равен 4 очкам.

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