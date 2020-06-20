«Вест Хэм» Мойеса может подписать Лингарда и Джонса из «МЮ», если не вылетит из АПЛ

Защитник Фил Джонс и хавбек могут покинуть .

Вариант с возможными переходами футболистов рассматривает . Пост главного тренера в этом клубе занимает , работавший на аналогичной должности в «Манчестер Юнайтед» в 2013-2014 годах.

Как сообщается, 57-летний шотландец может подписать Джонса и Лингарда в том случае, если «Вест Хэм» избежит вылета из Премьер-лиги по итогам чемпионата.

Нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает в ближайшее межсезонье видоизменить состав. Ожидается, что Джонс и Лингард в этой связи покинут клуб.

«Вест Хэм» сейчас занимает 16-е место в Премьер-лиге. Отрыв от зоны вылета равен 4 очкам.