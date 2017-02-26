Алонсо подписал контракт с «Рено» на сезон-2021

Двукратный чемпион мира возвращается в «Формулу-1».

объявила о подписании контракта с испанцем на сезон-2021. Алонсо станет напарником и заменит , который продолжит карьеру в .

Фернандо выступал за французскую команду на протяжении шести сезонов и становился чемпионом в ее составе в 2005 и 2006 годах.

Алонсо побеждал в «Ф-1» благодаря уникальному пилотажу. Стиль уродливый и странный, но выжимал из машины максимум

Один из величайших первых кругов в истории «Ф-1»: Алонсо почти убрали на траву под дождем, но он увернулся – и взлетел на семь позиций

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram