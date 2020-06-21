Тедеско о том, хочет ли покинуть «Спартак»: «Нет. Мне нравится команда, думаю, наш прогресс виден»

Главный тренер Доменико Тедеско ответил на вопрос, нет ли у него желания покинуть клуб.

– Нет ли у вас у самого желания уехать? В более спокойный чемпионат с нормальным судейством и понятной структурой управления футбольным клубом.

– Нет, конечно, нет. Мне нравится эта команда, нравятся ребята, нравится Москва. Думаю, вы видите наш прогресс.

Иногда ты делаешь два шага вперед, а потом – шаг назад. Я уже говорил, что футбол – это бизнес, где все происходит быстро.

Турнирная таблица еще позволяет достойно завершить чемпионат. Впереди четыре матча (в РПЛ – три – прим. Sports.ru), – сказал Тедеско.

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