Новый стиль «Трактора» разрабатывает студия Quberten Антипина и Горбунова

«Трактор» планирует предстать в обновленном виде в следующем сезоне .

Студия Quberten, в которой работают арт-директора Михаил Антипин и Андрей Горбунов, занимается разработкой свежего фирменного стиля для челябинской команды. Ожидается, что новшества будут использоваться уже в сезоне-2020/21.

Студия известна рядом работ, в частности, это редизайн минского «Динамо» и «Северстали», рестайлинг и форма «Йокерита» и московского «Динамо», логотип «Зеленого дерби», ребрендинг «Амура», фирменный стиль «Адмирала», а также другие проекты.

Не исключено, что поменяет логотип, обновит оформление игровой формы и изменит линейку клубного мерча.

«Сезон релизов в разгаре – кое-что сделали и для «Трактора». Ограничиваемся небольшим тизером, не будем спойлерить все сюжеты до премьеры», – сказано в канале студии Quberten «Спортивный дизайн».

Иллюстрация: канал студии Quberten «Спортивный дизайн»

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