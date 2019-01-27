«Пришло осознание, что это конец». Призер финала Гран-при Мария Сотскова завершила спортивную карьеру

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Российская фигуристка Мария Сотскова приняла решение завершить спортивную карьеру.

«Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится. К сожалению, это – не так, и все когда-то заканчивается!

Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен. У меня были лучшие наставники, каждый по-своему уникален и любим. Мне посчастливилось работать с большой и дружной командой. Я благодарна Богу за моих родителей, которые дали мне такую жизнь, поддерживали каждый мой шаг, переживали каждое мое падение и радовались каждой победе.

Пришло время рассказать вам о моих чувствах, переживаниях, которые я держала в себе очень долго.

После Олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал, я боролась.

Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры.

Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, не смотря на желание. Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере. После тяжелых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению.

Невозможно повернуть время вспять. В одном послании не уместить всего того, что мне важно сказать. Моя душа разрывается. Со слезами на глазах я вспоминаю и всю жизнь буду вспоминать людей, которые вложили в меня свои силы, веру, время и любовь.

Никаких слов не хватит чтобы выразить того, что у меня на душе», – написала Сотскова.

Сотскова – серебряный призер финала Гран-при в сезоне-2017/18, победительница и призер международных турниров, серебряный и бронзовый призер чемпионата России. Она участвовала в Олимпийских играх в Пхенчхане, где заняла 8 место.

 
 
 
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Публикация от Mariya Sotskova (@m_a_r_i_y_)

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