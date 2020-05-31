У друга Йовича коронавирус. Форвард «Реала» изолировался дома

Пандемия коронавируса затронула нападающего .

Как сообщил журналист Хосеп Педрероль, форвард изолировался у себя дома. Это связано с тем, что футболиста посещал друг, тест которого на коронавирус показал положительный результат. Йович изолировался в качестве меры предосторожности.

Сам футболист тоже сдал тест, результат – отрицательный. В мадридском клубе все равно считают, что форвард должен находиться в изоляции во избежание какого-либо риска распространения инфекции в команде.

Статистику серба можно посмотреть здесь.