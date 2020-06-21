Артем Дзюба: «Недоброжелатели, крепитесь. «Зенит» доказал – мы за честный футбол»

Нападающий «Зенита» передал настроение после получения золотых медалей и кубка за победу в чемпионате России.

«Самое главное, что победили. Было много некрасивых разговоров, но мы лишний раз доказали, что мы за честный футбол.

Мы все доказали скептикам. Хотели порадовать публику. Побеждать никогда не устаешь. Сейчас очень выжаты.

Хотел бы поблагодарить болельщиков. Без них, без их драйва невозможно играть в футбол. Не знаю, как за рубежом люди играют. Хорошо, что у нас хотя бы 10 процентов разрешили, хотя сейчас непростое время. Всех болельщиков «Зенита» с победой.

Все наши недоброжелатели, крепитесь, потерпите чуть-чуть, мы стали чемпионами заслуженно», – сказал Дзюба в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

Сегодня «Зенит» дома обыграл «Сочи» (2:1), уже не имея турнирных задач, на фоне разговоров о том, что команда может сдать матч южанам.

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