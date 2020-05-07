Пять замен за матч разрешат проводить весь следующий сезон

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, разрешит проводить по пять замен за игру в следующем сезоне.

Данное правило было введено при возобновлении нынешнего сезона, прерванного весной из-за пандемии коронавируса.

Оно было принято, чтобы помочь футболистам избежать дополнительных нагрузок и травм, так как турниры доигрываются в максимально короткие сроки.

По данным The Athletic, IFAB объявит о том, что команды смогут проводить по пять замен за игру в сезоне-2020/21, в ближайшее время.

Каждая лига будет самостоятельно принимать решение, использовать ли это правило.

Ранее сообщалось, что правило пяти замен может быть применено в том числе на матчах Евро-2020, который пройдет летом 2021-го.

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