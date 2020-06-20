Заболотный забил «Зениту» после паса Кокорина. Это его пятый гол в сезоне РПЛ

Форвард «Сочи» Антон Заболотный отметился голом в ворота «Зенита» (1:0, первый тайм) в матче 27-го тура РПЛ. Примечательно, что голевую передачу ему отдал нападающий Александр Кокорин, принадлежащий питерскому клубу и выступающий в «Сочи» на правах аренды. Заболотный ранее также играл за «Зенит».
Нападающий не стал праздновать гол, просто подняв руку. Также сразу после забитого мяча он получил желтую карточку от главного арбитра встречи Евгения Турбина и не сыграет со «Спартаком» в следующем туре.
Для 29-летнего нападающего этот гол стал пятым за 20 матчей нынешнего розыгрыша чемпионата России. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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