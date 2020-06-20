Заболотный забил «Зениту» после паса Кокорина. Это его пятый гол в сезоне РПЛ

Форвард «Сочи» отметился голом в ворота (1:0, первый тайм) в матче 27-го тура РПЛ. Примечательно, что голевую передачу ему отдал нападающий , принадлежащий питерскому клубу и выступающий в на правах аренды. Заболотный ранее также играл за «Зенит».

Нападающий не стал праздновать гол, просто подняв руку. Также сразу после забитого мяча он получил желтую карточку от главного арбитра встречи Евгения Турбина и не сыграет со «Спартаком» в следующем туре.

Для 29-летнего нападающего этот гол стал пятым за 20 матчей нынешнего розыгрыша чемпионата России. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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