🤬Тедеско удален в матче с «Локомотивом». Он оспаривал решение Лапочкина назначить пенальти

Главный тренер «Спартака» удален в матче 27-го тура с (1:1, перерыв).

34-летний немецкий специалист итальянского происхождения в конце первого тайма эмоционально выразил недовольство решением арбитра назначить пенальти в ворота красно-белых за фол на .

Судья показал две подряд желтые карточки Тедеско, выгнав его из технической зоны.

Тренер не успокоился и, покидая поле, крайне эмоционально жестикулировал, размахивал руками, отталкивал находившихся рядом с ним людей.

Напомним, что ранее в этом сезоне Тедеско стал первым тренером, получившим дисквалификацию на один матч за 4 желтые карточки.

Миранчук реализовал пенальти, и «Локомотив» сравнял счет.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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