🤬Тедеско удален в матче с «Локомотивом». Он оспаривал решение Лапочкина назначить пенальти

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско удален в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1, перерыв).
34-летний немецкий специалист итальянского происхождения в конце первого тайма эмоционально выразил недовольство решением арбитра Сергея Лапочкина назначить пенальти в ворота красно-белых за фол Наиля Умярова на Алексее Миранчуке.
Судья показал две подряд желтые карточки Тедеско, выгнав его из технической зоны.
Тренер не успокоился и, покидая поле, крайне эмоционально жестикулировал, размахивал руками, отталкивал находившихся рядом с ним людей.
Напомним, что ранее в этом сезоне Тедеско стал первым тренером, получившим дисквалификацию на один матч за 4 желтые карточки.
Миранчук реализовал пенальти, и «Локомотив» сравнял счет.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
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