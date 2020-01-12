«Гент» направил «Ростову» трансферный запрос по Шомуродову (Sport24)

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов может перейти в «Гент».
Бельгийский клуб отправил запрос ростовчанам по поводу трансфера форварда сегодня утром.
Ранее руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко сообщал, что по Шомуродову идут переговоры с несколькими немецкими клубами.
В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний форвард забил 11 голов за 24 игры. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Шомуродов хочет перейти в европейский клуб летом. В январе он продлил контракт с «Ростовом» на 5 лет