«Гент» направил «Ростову» трансферный запрос по Шомуродову (Sport24)

Теги Ростов премьер-лига Россия Гент высшая лига Бельгия возможные трансферы Эльдор Шомуродов Футбол

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов может перейти в «Гент».

Бельгийский клуб отправил запрос ростовчанам по поводу трансфера форварда сегодня утром.

Ранее руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко сообщал, что по Шомуродову идут переговоры с несколькими немецкими клубами.

В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний форвард забил 11 голов за 24 игры. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Шомуродов хочет перейти в европейский клуб летом. В январе он продлил контракт с «Ростовом» на 5 лет

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