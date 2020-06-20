Медведев о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение «Спартака» обратиться в комитет по этике по поводу его высказываний.
Комментируя поведение Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в раздевалке во время празднования победы в РПЛ, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке».
«А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», – сказал Медведев.