Медведев о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС Александр Медведев Комитет по этике Сердар Азмун Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение «Спартака» обратиться в комитет по этике по поводу его высказываний.

Комментируя поведение Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в раздевалке во время празднования победы в РПЛ, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке».

«А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», – сказал Медведев.

Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам

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