Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Лестера», «Челси» в гостях одолел «Кристал Пэлас»

В 34-м туре АПЛ на выезде одолел «Кристал Пэлас» (3:2), принимает «Лестер».

Завтра сыграет с «Ньюкаслом», проведет гостевой матч с «Брайтоном».

В четверг тур завершится матчем между «Астон Виллой» и .

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ