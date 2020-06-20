Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Лестера», «Челси» в гостях одолел «Кристал Пэлас»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Шеффилд Юнайтед Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Норвич Сити Саутгемптон Лестер Бернли Брайтон Борнмут Футбол

В 34-м туре АПЛ «Челси» на выезде одолел «Кристал Пэлас» (3:2), «Арсенал» принимает «Лестер». 

Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» проведет гостевой матч с «Брайтоном».

В четверг тур завершится матчем между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат Англии

34-й тур

Уотфорд – Норвич 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
7 июля, 20.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Буэндиа, 1:1 – 10 Доусон, 2:1 – 55 Уэлбек.
УотфордФостер, Кабаселе, Фемения, Доусон, Мазина, Хьюз (Клеверли, 59), Капу (Чалоба, 87), Дукуре, Сарр, Дини, Уэлбек.
НорвичКрул, Годфри, Ааронс, Льюис, Клозе, Эрнандес (Мартин, 83), Штиперманн (Ида, 76), Буэндиа, Тетти (Маклин, 55), Вранчич, Пукки (Дрмич, 83).
Предупреждения:
Льюис (9), Тетти (11), Хьюз (23), Годфри (88), Буэндиа (90), Клеверли (90).

 

Кристал Пэлас – Челси 2:3 (1:2, 1:1)
Дата проведения
7 июля, 20.00, «Селхерст Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Жиру, 0:2 – 27 Пулишич, 1:2 – 34 Заа, 1:3 – 71 Абрахам, 2:3 – 72 Бентеке.
Кристал ПэласГуаита, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл (Сако, 8), Дэнн, Миливоевич (Майер, 89), Куяте, Макартур (Маккарти, 80), Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 80).
ЧелсиАррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Зума, Джеймс, Гилмор (Жоржиньо, 80), Баркли (Лофтус-Чик, 65), Пулишич, Маунт, Виллиан, Жиру (Абрахам, 65).
Предупреждение:
Миливоевич (35).

 

Арсенал – Лестер 1:0 (перерыв)
Дата проведения
7 июля, 22.15, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 21 Обамеянг.
АрсеналМартинес, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Тирни, Себальос, Джака, Колашинац, Ляказетт, Обамеянг, Сака.
ЛестерШмейхель, Беннетт, Эванс, Сеюнджю, Джастин, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Перес, Варди, Ихеаначо.

 

Манчестер Сити – Ньюкасл
Дата проведения
8 июля, 20.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Бернли
Дата проведения
8 июля, 20.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон
Дата проведения
8 июля, 20.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Ливерпуль
Дата проведения
8 июля, 22.15, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Саутгемптон
Дата проведения
9 июля, 20.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Тоттенхэм
Дата проведения
9 июля, 20.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
9 июля, 22.15, «Вилла Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья