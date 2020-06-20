Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Лестера», «Челси» в гостях одолел «Кристал Пэлас»

В 34-м туре АПЛ «Челси» на выезде одолел «Кристал Пэлас» (3:2), «Арсенал» принимает «Лестер».
Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» проведет гостевой матч с «Брайтоном».
В четверг тур завершится матчем между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед».
34-й тур
- Дата проведения
- 7 июля, 20.00, «Викарэдж Роуд»
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Уотфорд –
Фостер, Кабаселе, Фемения, Доусон, Мазина, Хьюз (Клеверли, 59), Капу (Чалоба, 87), Дукуре, Сарр, Дини, Уэлбек.
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Норвич –
Крул, Годфри, Ааронс, Льюис, Клозе, Эрнандес (Мартин, 83), Штиперманн (Ида, 76), Буэндиа, Тетти (Маклин, 55), Вранчич, Пукки (Дрмич, 83).
- Дата проведения
- 7 июля, 20.00, «Селхерст Парк»
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл (Сако, 8), Дэнн, Миливоевич (Майер, 89), Куяте, Макартур (Маккарти, 80), Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 80).
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Челси –
Аррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Зума, Джеймс, Гилмор (Жоржиньо, 80), Баркли (Лофтус-Чик, 65), Пулишич, Маунт, Виллиан, Жиру (Абрахам, 65).
- Предупреждение:
- Миливоевич (35).
- Дата проведения
- 7 июля, 22.15, «Эмирейтс»
- Гол:
- 1:0 – 21 Обамеянг.
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Арсенал –
Мартинес, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Тирни, Себальос, Джака, Колашинац, Ляказетт, Обамеянг, Сака.
- Дата проведения
- 8 июля, 20.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 8 июля, 20.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 8 июля, 20.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 8 июля, 22.15, «Фалмер»
- Дата проведения
- 9 июля, 20.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 9 июля, 20.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 9 июля, 22.15, «Вилла Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.