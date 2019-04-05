«Чикаго» не планирует менять название и логотип с индейцем на фоне событий в США

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» опубликовал заявление, в котором сообщил, что не планирует менять название или логотип с индейцем, поскольку с уважением относится к историческому лицу, которое вдохновляло поколения коренных американцев.
Клуб косвенно назван в честь индейского вождя Черного Ястреба (Black Hawk) – вождя племени сауков, участвовавшего в ряде военных конфликтов против правительственных войск США в XIX веке.
Позже в его честь была названа дивизия, в которой во время Первой мировой войны служил будущий владелец «Чикаго» Фредерик Маклафлин.
«Название и логотип «Чикаго Блэкхокс» символизируют важную и историческую личность, Черного Ястреба, чья жизнь вдохновляла поколения коренных американцев, ветеранов и общественность. Наш клуб предоставляет платформу для подлинного диалога с местными и национальными общинами коренных американцев.
Мы понимаем, что между уважением и неуважением существует тонкая грань. Благодарим другие команды за их готовность участвовать в этом разговоре. Двигаясь вперед, мы стремимся поднять планку еще выше, чтобы повысить осведомленность о Черном Ястребе и о важном вкладе всех коренных американцев», – говорится в заявлении.
Сейчас в США проходят массовые выступления против расизма после убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда.
На этом фоне клуб НФЛ «Вашингтон Редскинс» («Краснокожие») проводит анализ на предмет возможного изменения названия. Многие считают, что изображение индейца на логотипе оскорбляет коренных американцев.
Недавно о возможном изменении логотипа с изображением индейца заявила шведская «Фрелунда».
Добавим, что по опросу болельщиков, проведенном к 100-летию НХЛ в 2017 году, форма «Чикаго» с индейцем была признана лучшей в истории лиги.
Глава ассамблеи коренных народов Квебека призвал «Чикаго» изменить логотип