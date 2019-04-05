«Чикаго» не планирует менять название и логотип с индейцем на фоне событий в США

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» опубликовал заявление, в котором сообщил, что не планирует менять название или логотип с индейцем, поскольку с уважением относится к историческому лицу, которое вдохновляло поколения коренных американцев.

Клуб косвенно назван в честь индейского вождя Черного Ястреба (Black Hawk) – вождя племени сауков, участвовавшего в ряде военных конфликтов против правительственных войск США в XIX веке.

Позже в его честь была названа дивизия, в которой во время Первой мировой войны служил будущий владелец «Чикаго» Фредерик Маклафлин.

«Название и логотип «Чикаго Блэкхокс» символизируют важную и историческую личность, Черного Ястреба, чья жизнь вдохновляла поколения коренных американцев, ветеранов и общественность. Наш клуб предоставляет платформу для подлинного диалога с местными и национальными общинами коренных американцев.

Мы понимаем, что между уважением и неуважением существует тонкая грань. Благодарим другие команды за их готовность участвовать в этом разговоре. Двигаясь вперед, мы стремимся поднять планку еще выше, чтобы повысить осведомленность о Черном Ястребе и о важном вкладе всех коренных американцев», – говорится в заявлении.

Сейчас в США проходят массовые выступления против расизма после убийства полицейским чернокожего .

На этом фоне клуб НФЛ «Вашингтон Редскинс» («Краснокожие») проводит анализ на предмет возможного изменения названия. Многие считают, что изображение индейца на логотипе оскорбляет коренных американцев.

Недавно о возможном изменении логотипа с изображением индейца заявила шведская «Фрелунда».

Добавим, что по опросу болельщиков, проведенном к 100-летию НХЛ в 2017 году, форма «Чикаго» с индейцем была признана лучшей в истории лиги.

Глава ассамблеи коренных народов Квебека призвал «Чикаго» изменить логотип