«Зенит» продлил Семака, Месси не уйдет из «Барсы» летом, СКА расстался с Дергачевым и Кагарлицким, Емельяненко выше Хабиба в рейтинге CBS и другие новости утра

1. «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком по схеме «2+1».

2. СКА обменял форварда Александра Дергачева в «Витязь» и вернул нападающего Дмитрия Кагарлицкого в «Динамо». «Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым, сообщалось, что их подпишет «Магнитка». Экс-защитник «Оттавы» Крис Уайдман подписал контракт с «Торпедо».

3. Лионель Месси не уйдет из «Барселоны» бесплатно летом. Этот пункт в контракте больше не действителен.

4. «РБ Лейпциг» обыграл «Кельн» и вышел на 3-е место в Бундеслиге. Тимо Вернер забил 25-й гол в чемпионате Германии. Только у Левандовского и Иммобиле больше в топ-5 лиг Европы.

5. Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что в будущем сезоне будет прыгать тройной аксель и, возможно, четверной риттбергер, а также пообещала чище кататься.

6. «Манчестер Юнайтед» продлил аренду нападающего Одиона Игало до 31 января 2021 года.

7. В Петербурге появится частный клуб «Динамо». Вячеслав Малафеев, накануне ушедший из «Зенита», может занять руководящий пост.

8. Донецкий «Спартак» сообщил, что будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу, однако затем удалил с сайта эту информацию.

9. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США и находится на карантине.

10. «Зенит» выплатил руководителям клуба 347,2 млн рублей в 2019 году, а «Локомотив» потратил 50 млн рублей на премии руководству.

11. Федор Емельяненко оказался выше Хабиба в рейтинге величайших бойцов ММА от американского телеканала CBS, а президент UFC Дэйна Уайт анонсировал бой Конора с победителем поединка Нурмагомедова против Гэтжи.

12. Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, арендованный «Сельтой», интересен «Бешикташу», «Фенербахче» и «Галатасараю». «МЮ» попытается купить Стерлинга, если он уйдет из «Сити». В шорт-листе «Юнайтед» – Санчо, Грилиш и Родон. «ПСЖ» может за 80 млн евро купить Милинковича-Савича и Марушича из «Лацио». «Ювентус» интересуется Педро, срок его контракта с «Челси» истекает. Агент Филиппе Коутиньо рассказал о желании игрока вернуться в чемпионат Англии.

13. Игроки «Ливерпуля» встали на одно колено в память о погибшем афроамериканце Флойде Джордже. Об инциденте высказались Маркус Рэшфорд, Поль Погба, Джорджо Кьеллини, взвешенно выступил нападающий «Тампы» Матье Жозеф. Ранее другие спортсмены выразили свою позицию в связи с трагедией.

14. Стадион «Краснодара» признан лучшим в РПЛ по мнению болельщиков. В финале была повержена «Газпром Арена».

15. «Матч ТВ» потратил более 3 млрд рублей на выплаты сотрудникам в 2019 году. Чистая прибыль канала – 932 млн

16. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко возглавил оргкомитет хоккейных ЧМ и МЧМ-2023. В составе – Третьяк и Ротенберг.

17. «Ротору» выделили 500 млн рублей. Клуб не планирует сниматься с РПЛ, сообщает журналист Сергей Егоров.

18. 43-летний российский бегун Вадим Улижов дисквалифицирован за допинг на 4 года. В его пробе нашли 4 запрещенных вещества.

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