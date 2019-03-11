Владимир Королькевич: «Если провести расследование насчет допинга перед Сочи-2014, то виновный найдется. И это буду не я»

Словенский тренер прокомментировал слова президента Союза биатлонистов России (СБР) о его причастности к допингу.

Правление СБР утвердило Королькевича на посту старшего тренера женской сборной России, несмотря на то, что Драчев был против. Но позднее в список тренеров внесли изменения – вместо Королькевича с женщинами будет работать Михаил Шашилов.

«Меня поражает вот что: человек руководит биатлоном в большой стране и абсолютно не владеет информацией. Просто хватается за соломинку и винит кого-то в допинге – потому что ему надо удержаться на президентском стуле.

Обвинения в допинге накануне ? У руководителя, тем более если это бывший спортсмен такого ранга, есть все ресурсы, чтобы не просто говорить, а приводить факты. Хочешь – докажи виновность тренера, в данном случае меня; если я виновен, пусть меня накажут по полной программе. Или докажи виновность другого человека – назовем его Х. Создай комиссию, проведи расследование…

Я гарантирую, что если провести все цепочки, то виновный найдется; и это будет не Королькевич. Королькевич – козел отпущения, не более.

Если не проводишь расследование, то будь корректным. Тебя как руководителя не устраивает тренер Королькевич – значит, подбери хорошие аргументы: он нам не подходит, таково мнение спортсменов, мнение руководства. Но используется только тот прием, которым можно больно ударить, – допинг.

Я не оставлю в стороне эти обвинения. Жить с этим, конечно, тяжело, тем более история тянется больше 6 лет. Мне казалось, наступил период, когда все успокоилось; но сейчас человек снова вынес это публично, в результате я не получил работу. Думаю, он понесет ответственность – после небольшой паузы мы вернемся к этой теме.

Сегодня всем должно быть понятно: ни один тренер не стоял с инъекцией, не предлагал, не принуждал кого-то использовать допинг. Я гарантирую, что перед Олимпиадой в моей группе слово «допинг» не проистекало из уст тренеров. Такое можно представить, только если кто-то из них полностью потерял голову, контроль над собой.

Позывы что-то рассказать у меня есть. 40 лет я работал с национальными командами на острие – ко мне не было ни одного нарекания по части допинга; а потом с первым приходом в Россию я получил такую оплеуху. Скоро я вернусь к этой теме – сначала мне нужны некоторые консультации.

Носить в себе уже надоело, тем более если 6 лет спустя тебя не прекращают клевать – на это надо реагировать настоящим образом», – сказал Королькевич.

«Ни один тренер не стоял с инъекцией, не принуждал к допингу». Эмоции Владимира Королькевича, которого отверг наш биатлон