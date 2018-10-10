Джон Джонс – о массовых беспорядках в США: «Какого хрена тупые подростки уничтожают наш город?»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал беспорядки в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

«Это дерьмо еще хоть как-то касается Джорджа Флойда? Какого хрена тупые подростки уничтожают наш город?

Поверьте, как молодой афроамериканец, я тоже разочарован. Но это не выход из ситуации. Мы только ухудшаем и без того плохую ситуацию.

Все взрослые люди должны высказаться, обратиться к членам своих семей и сказать, чтобы сегодня они вернулись домой», – написал боец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jon Bones Jones (@jonnybones) 31 Май 2020 в 10:48 PDT

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