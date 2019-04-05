«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым. Сообщалось, что их подпишет «Магнитка»

Теги Металлург Мг СКА Амур переходы Илья Каблуков НХЛ Максим Карпов Хоккей

Два бывших игрока СКА покинули «Амур».

Хабаровский клуб расторг контракты с Максимом Карповым и Ильей Каблуковым.

Ранее сообщалось, что оба хоккеиста, которые пополнили «Амур» в результате обмена со СКА, перейдут в «Магнитку» и подпишут соглашения с «Металлургом» на правах неограниченно свободных агентов.

Зарплата Карпова по действующему контракту составляет 65 миллионов рублей в год, Каблукова – 58 млн рублей.

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