«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым. Сообщалось, что их подпишет «Магнитка»

Два бывших игрока СКА покинули «Амур».
Хабаровский клуб расторг контракты с Максимом Карповым и Ильей Каблуковым.
Ранее сообщалось, что оба хоккеиста, которые пополнили «Амур» в результате обмена со СКА, перейдут в «Магнитку» и подпишут соглашения с «Металлургом» на правах неограниченно свободных агентов.
Зарплата Карпова по действующему контракту составляет 65 миллионов рублей в год, Каблукова – 58 млн рублей.
Трансферный блокбастер, который невозможно представить в НХЛ: СКА чистит платежку, а платят за это другие