«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым. Сообщалось, что их подпишет «Магнитка»

Два бывших игрока СКА покинули .

Хабаровский клуб расторг контракты с и Ильей Каблуковым.

Ранее сообщалось, что оба хоккеиста, которые пополнили «Амур» в результате обмена со СКА, перейдут в «Магнитку» и подпишут соглашения с «Металлургом» на правах неограниченно свободных агентов.

Зарплата Карпова по действующему контракту составляет 65 миллионов рублей в год, Каблукова – 58 млн рублей.

Трансферный блокбастер, который невозможно представить в НХЛ: СКА чистит платежку, а платят за это другие