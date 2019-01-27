Тутберидзе вернулась в Россию из США и находится на карантине

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) Александр Коган сообщил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе вернулась из США.

С марта Тутберидзе находилась в Детройте, где сейчас живет ее дочь .

«Она вернулась из США в Россию. Она прилетела и проведет на карантине ближайшее время», – сказал Коган.

«Тутберидзе приедет к своей команде в Новогорск 2 июня», – добавил гендиректор ФФКР в интервью ТАСС.

С 25 мая фигуристы группы Тутберидзе проводят сборы на спортивной базе «Новогорск». 2 июня вместе с Тутберидзе к команде присоединится олимпийская чемпионка Алина Загитова.