Тутберидзе вернулась в Россию из США и находится на карантине

Теги сборная России ФФКР Этери Тутберидзе Александр Коган Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе вернулась из США.

С марта Тутберидзе находилась в Детройте, где сейчас живет ее дочь Диана Дэвис

«Она вернулась из США в Россию. Она прилетела и проведет на карантине ближайшее время», – сказал Коган.

«Тутберидзе приедет к своей команде в Новогорск 2 июня», – добавил гендиректор ФФКР в интервью ТАСС.

С 25 мая фигуристы группы Тутберидзе проводят сборы на спортивной базе «Новогорск». 2 июня вместе с Тутберидзе к команде присоединится олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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