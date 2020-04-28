Рэшфорд о гибели Джорджа Флойда: «Жизни черных важны. Мы важны»

Нападающий Маркус Рэшфорд отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.

«Ребята, я знаю, что в последние несколько дней вы ничего не слышали от меня. Я пытался понять, что происходит в мире.

В то же время я просил людей держаться вместе, работать вместе, быть едиными. Сейчас, мне кажется, мы более разобщены, чем когда-либо.

Людям больно, людям нужны ответы. Жизни черных важны. Культура черных важна. Общины черных важны. Мы важны», – написал Рэшфорд в инстаграме.

Он использовал несколько хэштегов: «Правосудие для Джорджа», «Правосудие для Ахмада Арбери» (25-летнего афроамериканца 23 февраля на пробежке в штате Джорджия застрелили отец и сын Грегори Макмайкл и Трэвис Макмайкл – прим. Sports.ru), «Правосудие для Бреоны Тейлор» (была убита в своем доме, когда полиция вошла к ней по «ордеру без стука» – прим. Sports.ru).

46-летнего Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются и в ряде городов переросли в погромы.

Санчо, Тюрам, Осака, Фердинанд, Леброн и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда