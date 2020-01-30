Смолов интересен «Бешикташу», «Фенербахче» и «Галатасараю» (Fotospor)

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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, арендованный «Сельтой», интересен турецким клубам.

Как сообщает Fotospor, 30-летний россиянин входит в сферу интересов «Бешикташа». Игрока также предложили и «Галатасараю» и «Фенербахче».

Главный тренер «Бешикташа» Серген Ялчин попросил руководителей клуба начать работу над трансфером Смолова, пока не активизировались конкуренты.

По информации Metaratings.ru, «Галатасарай» и «Фенербахче» изучают кандидатуру нападающего: клубы желают понять, хочет ли Смолов переехать, и во сколько это может им обойтись.

У «Сельты» есть опция выкупа Смолова у «Локомотива». Называлась сумма от 6 до 10 млн евро. Турецкое издание утверждает, что испанцы не станут выкупать россиянина.

Смолов с зимы провел 6 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол – на выезде «Реалу».

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