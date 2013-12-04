Грегг Попович: «Трамп трус. Он не способен выйти и сказать: «Жизнь чернокожих имеет значение»

Главный тренер осудил действия президента США Дональда Трампа в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда и последовавшими за ним беспорядками и протестами.

«Это невероятно. Если бы у Трампа был мозг, пусть даже на 99 процентов циничный, он вышел бы и сказал что-то, чтобы объединить людей. Но ему плевать на это, даже сейчас. Вот насколько он больной. Он думает только о себе. Его заботит только то, что принесет пользу ему лично. Его не волнует высшее благо. И таким он был всегда.

Ведь абсолютно понятно, что нужно сделать. Нам нужен президент, который выйдет и скажет: «Жизнь чернокожих имеет значение». Просто скажи эти три слова. Но он не может этого сделать и не сделает. Ему важнее успокоить небольшую группу своих подписчиков, которые одобряют его безумие. Но дело не только в Трампе. Нужно менять систему. Я сделаю все, что в моих силах, потому что так поступают лидеры. Но Трамп не способен ни на что, потому что он не лидер.

Он не просто способствует расколу. Он разрушает. Я в ужасе от того, что наш лидер не может произнести: «Жизнь чернокожих имеет значение». Вот почему он прячется в подвале Белого дома. Он трус. Он создает ситуацию, а потом убегает, как школьник.

На самом деле, я думаю, что лучше его игнорировать. Он не способен улучшить ситуацию, потому что он больной идиот», – передает слова Поповича The Nation.

В США проходят массовые протесты в связи со смертью Джорджа Флойда. Несколько дней назад чернокожий мужчина был задержан по подозрению в попытке расплатиться фальшивой 20-долларовой банкнотой в магазине. Один из полицейских больше пяти минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его забрали в госпиталь, где он вскоре умер.

Главные банды США носят мерч «Буллс» и «Янкис», корешатся с Харденом и Роузом, угрожают рэперам

Любой кризис – это новые возможности. Групповой этап – лучшая инновация НБА