В Петербурге появится частный клуб «Динамо». Малафеев может занять руководящий пост («Чемпионат»)

Еще один клуб может появиться в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Чемпионат», клуб получит название и будет частным.

Планируется, что петербургское «Динамо» начнет выступать в Олимп-ПФЛ, в третьем по силе дивизионе России.

Не исключено, что одну из руководящих должностей в новом клубе займет , накануне покинувший пост заместителя спортивного директора .

Ранее в Санкт-Петербурге уже существовало «Динамо». Клуб был основан в 1922 году. В 2018-м, когда команда выступала в Олимп-ФНЛ, «Динамо» переехало в Сочи и было переименовано в честь этого города. Сейчас «Сочи» играет в Премьер-лиге.

У «Динамо Спб» нет болельщиков, но клуб переехал на 40-тысячную арену в Сочи