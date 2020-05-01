«Зенит» выплатил руководителям клуба 347,2 млн рублей в 2019 году («РБ-Спорт»)

Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия Александр Медведев Елена Илюхина деньги Футбол

«Зенит» потратил 347,2 млн рублей на выплаты руководству, утверждает «РБ-Спорт».

В эту сумму входят зарплата и премии руководителей. В 2018 году «Зенит» потратил на выплаты основному управленческому персоналу 215,3 млн рублей.

В число основных руководителей клуба входят председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина, генеральный директор Александр Медведев, а также семь членов совета директоров – Сергей Фурсенко, Кирилл Селезнев, Елена Михайлова, Георгий Фокин, Сергей Хомяков, Сергей Куприянов и Павел Одеров.

58,26% доли в уставном капитале «Зенита» принадлежат государству (Inkazan)

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