«Зенит» выплатил руководителям клуба 347,2 млн рублей в 2019 году («РБ-Спорт»)

«Зенит» потратил 347,2 млн рублей на выплаты руководству, утверждает «РБ-Спорт».
В эту сумму входят зарплата и премии руководителей. В 2018 году «Зенит» потратил на выплаты основному управленческому персоналу 215,3 млн рублей.
В число основных руководителей клуба входят председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина, генеральный директор Александр Медведев, а также семь членов совета директоров – Сергей Фурсенко, Кирилл Селезнев, Елена Михайлова, Георгий Фокин, Сергей Хомяков, Сергей Куприянов и Павел Одеров.
58,26% доли в уставном капитале «Зенита» принадлежат государству (Inkazan)