Трусова о новом сезоне: «Тройной аксель точно будет, четверной риттбергер – возможно. Постараюсь стать намного чище, чем в прошлом году»

Российская фигуристка поделилась планами на будущий сезон.

«В прошлом сезоне я и три четверных прыгала, и четыре. Для меня это очень важно. Надеюсь, что в следующем сезоне прыгну пять. Считаю, что часто не могла справиться с волнением.

В новом сезоне будем много работать над скольжением, над вращениями, над артистизмом. Постараюсь стать намного чище, чем в прошлом сезоне. Тройной аксель точно будет, четверной риттбергер если получится, то обязательно вставлю в программу.

Пока не знаю, с кем буду тренироваться в группе Плющенко. Новые программы? Хочу совершенно разные программы. Точно хочу медленную. У нас много вариантов сейчас», – сказала Трусова в прямом эфире в инстаграме Марии Командной.

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