СКА вернул Кагарлицкого в «Динамо»

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий сменил команду.

Петербургский клуб обменял его в «Динамо». Москвичи отдали права на хоккеистов юниорской сборной и победителей Мирового кубка Вызова – форвардов Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова и защитника Павла Минтюкова. Сообщалось, что все три игрока намерены уехать в Америку.

Кагарлицкий перешел в СКА из прошлым летом. Последний матч в регулярном чемпионате он провел 7 января, после чего не попадал в состав до окончания сезона. За «Динамо» в сезоне-2018/19 Кагарлицкий набрал 61 (24+37) очко в 61 матче регулярного чемпионата.