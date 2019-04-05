Чернышенко возглавил оргкомитет ЧМ и МЧМ-2023. В составе – Третьяк и Ротенберг

Правительство России определилось с составом оргкомитета ЧМ-2023, который пройдет в Санкт-Петербурге, а также МЧМ-2023, который запланирован к проведению в Новосибирске и Омске.

Комитет возглавил Дмитрий Чернышенко, один из вице-премьеров. Заместители – помощник президента РФ Игорь Левитин (по согласованию) и министр спорта РФ Олег Матыцин.

Всего в состав комитета вошли 29 человек, среди них вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Омской области Александр Бурков, президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Чернышенко ранее был президентом КХЛ, а также возглавлял оргкомитет Олимпиады в Сочи.