Кьеллини о гибели Джорджа Флойда: «Как я могу объяснить дочерям, что произошло? Каждая жизнь имеет значение»

Защитник высказался о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде.

«Я увидел все эти фото, и теперь мне нужно время все осмыслить. Нужно оправиться от шока, вызванного насилием такого масштаба.

Как я могу объяснить дочерям, что произошло? Какими словами? Правда в том, что я не смог подобрать слов. Ответа нет.

Только один вопрос, такой же важный, как жизнь Джорджа Флойда: почему? Как это могло произойти? Почему история повторяется?

Я видел хэштеги «Жизни черных имеют значение». Таких хэштегов не должно быть. Каждая жизнь имеет значение. Каждого человека. Каждого ребенка, мальчика, мужчины, женщины и человека в мире.

Но если это поможет избежать подобного, если кому-то это еще не было ясно: жизни черных имеют значение. Сейчас. Всегда», – написал Кьеллини в твиттере.

46-летнего Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются и в ряде городов переросли в погромы.

Санчо, Тюрам, Осака, Фердинанд, Леброн, весь состав «Ливерпуля» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда