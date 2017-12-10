43-летний российский бегун Улижов дисквалифицирован за допинг. В его пробе нашли 4 запрещенных вещества

Российский бегун Вадим Улижов дисквалифицирован за допинг на 4 года.

В пробе 43-летнего спортсмена были обнаружены сразу четыре запрещенных вещества: эритропоэтин, мельдоний, октодрин и хигенамин.

Улижов 7 января занял второе место в омском Рождественском полумарафоне в возрастной категории старше 35 лет. Теперь его результат будет аннулирован.

Улижов стал 12-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина.

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