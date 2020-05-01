«Ротору» выделили 500 млн рублей. Клуб не планирует сниматься с РПЛ (Сергей Егоров)

«Ротор» получил часть денежных средств, необходимых для участия в , сообщил журналист Сергей Егоров.

«Там есть определенные проблемы с финансированием, но речи о том, что команда будет сниматься с РПЛ, не идет.

«Ротору», по моей информации, выделили 500 млн рублей из бюджета, а остальное сказали искать самостоятельно. То есть речь была сначала о сумме в 1,5 млрд, а сейчас речь идет о сумме в 500 млн рублей», – сказал Егоров на YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что потребуется 1,38 млрд рублей для участия в РПЛ.

«Ротор» вышел в РПЛ с первого места после досрочного завершения сезона .