«Матч ТВ» потратил более 3 млрд рублей на выплаты сотрудникам в 2019 году. Чистая прибыль канала – 932 млн

Телеканал закончил 2019 год с прибылью.

Выручка телеканала за отчетный период составила 14,82 млрд рублей, что на 3,3% меньше, чем за 2018 год (15,324 млрд рублей).

Чистая прибыль «Матч ТВ» за 2019 год – 931,65 млн рублей. Это на 41,3% меньше, чем в 2018-м – тогда чистая прибыль телеканала составила 1,588 млрд рублей.

Также в данных финансовой отчетности «Матч ТВ» указано, что затраты канала на фонд оплаты труда составили 3,079 млрд рублей – на 24,7% больше, чем в 2018 году, когда «Матч ТВ» потратил на оплату труда персонала 2,47 млрд рублей.

Также «Матч ТВ» выплатил 9,744 млрд рублей подрядчикам и поставщикам за услуги, работы и материалы.