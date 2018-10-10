Федор Емельяненко оказался выше Хабиба в рейтинге величайших бойцов ММА от американского телеканала CBS

Американский телеканал CBS предоставил рейтинг величайших бойцов в истории ММА.
Лучшим бойцов всех времен телеканал считает чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса. Второе место занял Андерсон Силва, третье – Жорж Сен-Пьер.
На четвертое место CBS определил Федора Емельяненко, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал шестым.
Топ-10 величайших бойцов ММА в истории по версии CBS:
1. Джон Джонс
2. Андерсон Силва
3. Жорж Сен-Пьер
6. Хабиб Нурмагомедов
7. Жозе Альдо
10. Мэтт Хьюз
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