Федор Емельяненко оказался выше Хабиба в рейтинге величайших бойцов ММА от американского телеканала CBS

Американский телеканал CBS предоставил рейтинг величайших бойцов в истории ММА.

Лучшим бойцов всех времен телеканал считает чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса. Второе место занял Андерсон Силва, третье – -Пьер.

На четвертое место CBS определил , чемпион UFC в легком весе стал шестым.

Топ-10 величайших бойцов ММА в истории по версии CBS:

1. Джон Джонс

2. Андерсон Силва

3. Жорж Сен-Пьер

4.

5.

6. Хабиб Нурмагомедов

7.

8.

9.

10. Мэтт Хьюз

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CBS Sports (@cbssports) 31 Май 2020 в 3:45 PDT

Почему именно Андерсон Силва – величайший боец UFC (по версии Конора)? Кстати, он уже вызвал Макгрегора на бой

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