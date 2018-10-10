Федор Емельяненко оказался выше Хабиба в рейтинге величайших бойцов ММА от американского телеканала CBS

Теги UFC Андерсон Силва Жорж Сен-Пьер MMA Федор Емельяненко Мэтт Хьюз Жозе Альдо Джон Джонс Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Деметриус Джонсон Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Американский телеканал CBS предоставил рейтинг величайших бойцов в истории ММА.

Лучшим бойцов всех времен телеканал считает чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса. Второе место занял Андерсон Силва, третье – Жорж Сен-Пьер.

На четвертое место CBS определил Федора Емельяненко, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал шестым.

Топ-10 величайших бойцов ММА в истории по версии CBS:

1. Джон Джонс

2. Андерсон Силва

3. Жорж Сен-Пьер

4. Федор Емельяненко

5. Деметриус Джонсон

6. Хабиб Нурмагомедов

7. Жозе Альдо

8. Даниэль Кормье

9. Конор Макгрегор

10. Мэтт Хьюз

 
 
 
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Публикация от CBS Sports (@cbssports)

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