«МЮ» попытается купить Стерлинга, если он уйдет из «Сити». В шорт-листе «Юнайтед» – Санчо, Грилиш и Родон (The Independent)

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«Манчестер Юнайтед» определился с ближайшими трансферными целями.

В шорт-лист «МЮ» входят вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш и защитник «Суонси» Джо Родон.

Переход Грилиша считается менее вероятным в связи с тем, что, скорее всего, в команде останется Поль Погба, за которого в условиях кризиса вряд ли кто-то сможет предложить сумму, требуемую «МЮ».

В случае покупки Родона у клуба из Манчестера не будет столь острой необходимости в подписании Дайо Упамекано («РБ Лейпциг») или Калиду Кулибали («Наполи»), хотя оба защитника также рассматриваются в качестве приоритетных целей.

У «МЮ» есть несколько групп потенциальных новичков, которые распределены по степени первоочередности. Среди менее приоритетных кандидатур – форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес и хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс.

Кроме того, по информации The Independent, «Манчестер Юнайтед» постарается приобрести вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, если игрок будет доступен на рынке в связи с исключением «горожан» из Лиги чемпионов на два года.

Аналитический отдел «МЮ» присвоил Стерлингу высокий приоритет. Однако переход вингера сборной Англии в «Реал» в случае расставания с «Ман Сити» более вероятен.

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