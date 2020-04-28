«Он сказал: «На ### я вертел ваш «Зенит». Малафеев об агенте Ильзата Ахметова

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» рассказал о конфликте с агентом полузащитника Ильзата Ахметова, играющего за .

Ахметов был на просмотре в «Зените» летом 2018 года после ухода из «Рубина», но не остался в Санкт-Петербурге.

– Вы затронули тему агентов. Какие интересные истории и ситуации у вас с ними были во время работы в «Зените»?

– Их было настолько много, что об этом можно писать целые мемуары. От попыток мотивировать меня на определенные вещи в интересах игрока и агента, заканчивая ссорами и категорическими разногласиями. Здесь нужны конкретные примеры, чтобы я вспомнил какую-то историю.

– Например, агент . Как у вас с ним строились отношения?

– Нормальные, деловые отношения. Достаточно цепкий агент.

– Говорят, что он многих раздражает в «Зените».

– Ну… Люди разные бывают. С кем-то попроще, с кем-то сложнее. Да, с ним трудно договориться. Но наша работа и заключалась в том, чтобы находить точки соприкосновения и договариваться, если это необходимо.

– Что насчет агента Ираклия Гегечкори (бывший спортивный директор «Рубина», представляющий интересы Ильзата Ахметова – прим. Sports.ru)?

– Одиозный агент, который славился своим прошлым. Он любил хвастаться связями с криминальным миром.

Гегечкори неоднократно пугал меня, намекая на это самое прошлое. Мы с ним очень жестко разошлись, потому что он грубо выразился в адрес «Зенита».

– Что он сказал про «Зенит»?

– На ### (мужском половом органе) я вертел ваш «Зенит». Я не считаю это правильным, так вести себя некорректно.

Я предложил ему встретиться, если он захочет. Посмотрим, сколько и как он в дальнейшем будет говорить о после нашей встречи, – сказал Малафеев в интервью Metaratings.ru.