«Говорят, звонари никогда не болеют: церковный звон их лечит. Просто в это верить надо». Вратарь «Рубина» Коновалов о вере

Вратарь рассказал о своей вере в Бога.

– Насколько ты религиозный?

– Мы часто с женой ходим в церковь. Она даже чаще, чем я. В Казани мы живем в центре, и там рядом с Баумана есть церковь – одна из старейших. И мы туда постоянно ходим.

С батюшкой отцом Иоанном познакомились, общаемся. Я через Виталия Витальевича познакомился с отцом Григорием – настоятелем Раифского монастыря. Туда часто ездим, общаемся. По телефону с ним созваниваемся.

– Как это выглядит? О чем вы говорите?

– О жизни. Какие-то советы спрашиваю жизненные, ни в коем случае не спортивные. Лишь пару раз были спортивные вопросы.

– Он знает, что ты футболист?

– Да-да, все знает, кто я и где играю. К отцу Григорию много футболистов приезжает, Кафанов к нему ездит, когда бывает в Казани, Сергей Викторович Козко тоже.

– Есть какие-то религиозные традиции?

– Когда я играл в Сербии, то там не было заездов на базу, все из дома собирались сначала в церковь перед игрой за два часа. Всей командой. А сейчас я в день игры молюсь, читаю определенные молитвы.

У меня есть молитвенник, который со мной везде путешествует. Есть иконы, которая я всегда беру с собой. Не всегда есть возможно съездить в церковь, я все делаю на базе в своей комнате перед каждой игрой. Крестик всегда ношу.

– Как помогает религия и вера?

– Мне помогает, для меня это важно. Многие люди верят, многие – нет. Я верю в Бога. Поговоришь с ним, и как-то легче становится. Сходишь на ту же службу в храме, постоишь там час-два и становишься другим, другие ощущения.

Говорят, что даже звонари, которые бьют в колокола, никогда не болеют: церковный звон их лечит.

– Веришь в это?

– Да. Конечно, это не так работает. Просто в это верить надо. Это не как процесс, а на уровне внутреннего мироощущения. Каждый сам приходит к религии либо, наоборот, отвергает ее.

– Были жизненные ситуации, когда понимал: «Бог есть»?

– Я всегда верю, что он рядом. Он оберегает меня от разных напастей. Безусловно, я верю в Бога. Тяжело объяснить, почему. Это внутри меня, – сказал Коновалов.