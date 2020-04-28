Медведев о продлении контракта с Семаком: «Зенит» должен выходить из группы ЛЧ и доказать, что является клубом европейского уровня»

Генеральный директор прокомментировал продление контракта с главным тренером .

— Это произошло 30 мая. Контракт заключен по схеме «2+1» с учетом того, что главный тренер играет ключевую роль в строительстве команды на среднесрочную перспективу.

С учетом видения нашей игры на ближайшие три года было принято решение продлить контракт. Тем более что никаких неразрешимых вопросом с Сергеем Богдановичем у нас не оказалось.

— Долго ли шел сам процесс переговоров?

— Переговоры начались до пандемии, до того, как мы оказались в этой неординарной ситуации. Пандемия прервала эти переговоры, но мы очень рады, что их удалось завершить. И у нас есть главный тренер на период «2+1».

Добавлю, что решение продлить контракт относится только к главному тренеру с учетом роли, которую он играет. Что касается остальных — футболистов и тренеров, то на период доигрывания чемпионата, которое становится все более реальным, и даже со зрителями, никаких переговоров, в том числе по новым футболистам, мы вести не будем. Чем раньше мы станем чемпионами, тем раньше можно будет вести речь о комплектовании команды на следующий сезон. Потому что зазор будет очень маленький.

Если мы выйдем в финал Олимп Кубка России, а мы никакой другой цели не имеем, кроме как сначала пройти туда, а потом победить, перерыв будет очень небольшой. И в августе, спустя неделю, начнется новый чемпионат.

Конечно, у нас есть информация о потенциальных футболистах, которые нам могут понадобиться. Рынок достаточно пассивен, поскольку все сконцентрированы на доигрывании. Тем более что трансферное окно будет открыто тогда, когда будут доиграны основные чемпионаты.

— Как стороны обозначили ожидания друг от друга?

— Задачи у «Зенита» — всегда быть первым и успешно выступать в Лиге чемпионов. Может быть, кто-то скажет, что это звучит самонадеянно, но задача — получить к столетию вторую звезду. Это хоть и сложно, амбициозно, но реально.

Что касается европейских турниров, то «Зенит» должен не только играть в чемпионов, но и выходить из группы. Такая задача была и не снимается. «Зенит» должен доказать, что является клубом европейского уровня, – сказал Медведев.

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