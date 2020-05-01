Погба о гибели Джорджа Флойда: «Насильственные акты расизма больше нельзя терпеть. Расизм – это невежество. Любовь – это разум»

Полузащитник высказался о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде.

«В последние несколько дней я много думал о том, как выразить свои чувства о том, что произошло в Миннеаполисе. Я чувствовал гнев, жалость, ненависть, негодование, боль, грусть.

Я сожалею о Джордже и всех темнокожих людях, которые страдают от расизма каждый день: в футболе, на работе, в школе, в любом месте!

Этому нужно положить конец раз и навсегда! Не завтра, не послезавтра – это должно закончиться сегодня!

Насильственные акты расизма больше нельзя терпеть. Расизм – это невежество. Любовь – это разум. Хватит молчать! Остановите расизм! #JusticeForFloyd #BlackLivesMatter», – написал Погба в инстаграме.

46-летнего Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются и в ряде городов переросли в погромы.

Санчо, Тюрам, Осака, Фердинанд, Леброн, весь состав «Ливерпуля» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда