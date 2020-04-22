Даты рестарта и нового сезона РПЛ, долг «МЮ» растет, у Кадырова подозревают коронавирус и другие новости утра

1. Сезон РПЛ возобновят 21 или 28 июня. Следующий начнется 2 или 5 августа. Замгендиректора РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о рестарте Премьер-лиги, коронавирусе и даже теории заговора.

2. Испанская Примера, как и ожидалось, возобновится 12 июня – и сраду андалузская сшибка! Первыми после паузы сыграют «Севилья» и «Бетис».

3. Николич пока не получил разрешение на работу в России. Контракт у тренера «Локомотива» – с 1 июня. Фанаты клуба прокатились по Москве с оригинальными баннерами в поддержку Семина, а один вывесили у главного офиса «РЖД». Не поздно ли?

4. У главы Чечни подозревают коронавирус. Почетного президента «Ахмата» на самолете доставили в одну из лучших клиник Москвы.

5. Чистый долг «МЮ» вырос на 127,4 млн фунтов по сравнению с прошлым годом и составляет 429 млн. Коронавирусный кризис.

Приближаются выходные, а с ними и игра Х5 от Winline. Есть два тура на выбор: Бундеслига и ЧГК. В прошлые выходные двое счастливчиков выиграли по 1 миллиону рублей в каждом из туров. Не упустите свой шанс выиграть миллион!

6. Трансферы. ЦСКА хочет купить форварда, опорника и центрального защитника. Пьянич договорился с «Барселоной». «Реал» и «Интер» общались с агентом Агуэро. «Арсенал» рассматривает обмен Ляказетта в «Атлетико» на Лемара. «Зенит» предложит Ивановичу новый контракт. Кузяев хочет продлить контракт с «Зенитом», но может и уехать в Европу. Балотелли покинет «Брешию» летом.

7. Фотографии новой домашней формы «Краснодара» появились в интернете. Цвета традиционные, но есть геометрический узор.

8. Клубы КХЛ смогут отдавать в аренду пять игроков. «Авангард» и «Кузня» заключили договор о сотрудничестве. СКА продлил контракт с Ожигановым до 2022 года и может обменять Глотова и Савунова в «Сочи».

9. Разное про футбол. Итурральде Гонсалес считает, что 90% испанских судей поддерживают «Реал», а 10% – «Барсу». Составлен идеальный форвард: мощь Роналдо, характер Криштиану, левая нога Месси. Санчес, Рабьо, Пакета, Годин, Пасторе и Лосано – в сборной провалов Серии А за два года. «Сан-Сиро» могут снести.

10. Олимпийский канал выбирает икону стиля. В четвертьфинале встретились Алина Загитова и Усэйн Болт. Другие пары не столь яркие.

11. Снова интриги в нашем биатлоне. Личный тренер Логинова, Касперович, возглавит сборную Болгарии, и спортсмен может провести часть сборов с командой. Драчев говорит, что «хотел подключить Касперовича к работе с мужской командой России». Минспорта РФ не примет список тренеров сборной без подписи главы СБР. Список подали без согласия Драчева.

12. «Рено» объявит об урезании расходов на 2 миллиарда евро, программа в «Формуле-1» под угрозой. При этом команда провела переговоры с менеджером Боттаса.

13. НХЛ. Лига и профсоюз согласуют формат плей-офф с 24 командами. Расстановка – по % очков в конференциях.

Цитаты дня:

Спонсор Логинова: «В любой областной федерации деньги распределяют так: 20 млн на все виды спорта, 300 – на футбол и хоккей. И где у нас футболисты?»

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